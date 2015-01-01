مسابقة تدعم الأفلام السعودية بنصف مليون دولار





أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إطلاقها مسابقة "صندوق تمهيد"، والتي تهدف إلى دعم فيلمين سعوديين روائيين طويلين في مرحلة الإنتاج، وبدعم مالي يصل إلى 500 ألف دولار كحد أقصى لكل مشروع.





وتستهدف المبادرة إنتاج أفلام جاهزة خلال عام 2019، مع فرصة التحاقها ببرنامج النسخة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس/آذار 2020، وهي مصممة لصناع الأفلام والمخرجين والمخرجات من المملكة، مع التركيز على إنتاج أعمال تحكي قصصا محلية أصيلة بأدوات مبتكرة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.





وسيبدأ التقديم على "صندوق تمهيد" من 8 إلى 31 يوليو/تموز الجاري.





يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أحد المبادرات تصدر عن مؤسسة "مهرجان البحر الأحمر السينمائي"، وهي مؤسسة حديثة تم تسجيلها وفق الأنظمة السعودية، كإحدى الجهات الفاعلة التي تعنى بدعم قطاع الأفلام المحلية، ويرأس الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، مجلس أمناء المؤسسة.





ويأتي المهرجان، ضمن مبادرة وزارة الثقافة السعودية، إذ تسعى لحركة ثقافية على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وأن المهرجان سيمثل منصة هامة في تلك الخطة.





كما سيكون محطة لاستقطاب تجارب محلية وعربية وعالمية، وأنه سيسد الفراغ الموجود نتيجة غياب بعض المهرجانات العربية.



