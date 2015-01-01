إيهاب فهمي يروي مشهدا مؤثر مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة



وأوضح "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن الطفل كان سيقوم بدور نجله، ويبكي عليه بعد مقلته ولكنه في البداية رفض تأدية المشهد، ولكن بعد البدء في التصوير وعمل ماكياج مشهد القتل فتح الباب وقال "بابا" ثم أدى له التحية وقبله انصرف، مضيفا: "أنا دجموعي نزلت.. ومفروض أنا ميت.. بس مش قادر من الإحساس الرباني".





وشدد على أنه "لو قعدنا ندرسه في المعاهد الأكاديمية طول العمر لن نصل لنفس المشاعر التي أدى بها الطفل ياسين هذا المشهد".

روى الفنان إيهاب فهمي، موقف مؤثر مع الطفل ياسين، أحد أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان يقوم بدور نجله في مسلسل "لأخر نفس".