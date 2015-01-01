نجوم السامبا يحذرون من ميسي قبل مواجهة البرازيل والأرجنتين المرتقبة في كوبا أمريكا

حذر عدد من أساطير المنتخب البرازيلي السابقين والحاليين من خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكدوا أنه سيكون الكابوس الحقيقي لمنتخب بلادهم عندما يتلاقي المنتخبان فجر الأربعاء في مدينة بيلو هوريزونتي في الدور قبل النهائي في بطولة كوبا أميركا 2019.





وقال ريفالدو نجم البرازيل السابق : "عندما تمتلك ميسي. كل شيء يصبح ممكنا. يرتفع مستوى ميسي في المباريات الكبيرة وهو يعرف كيف يرد على التحديات".





وقال كوتينيو زميل ميسي في برشلونة : "الأرجنتين ستكون خصما صعبا وبمقدور ميسي صناعة الفارق في أي لحظة".





وصرح مالكوم قائلاً: "اليوم ميسي هو الأفضل وفوق كل ذلك يمكنه حسم المباراة في دقيقتين".





أما المدافع تياجو سيلفا فقال : "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، هو أصعب من واجهت في حياتي ولكننا الآن سندافع عن منتخبنا ونؤجل إعجابنا به لأيام أخرى".





بينما قال رونالدو أسطورة البرازيل السابق: "أتمنى ألا يتوقف ميسي عن اللعب أبدا. لقد رفض الاستراحة وقرر تمثيل الأرجنتين في كوبا أميركا. هو لاعب يسعى دائمًا لإسعاد الناس".