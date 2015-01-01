ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يؤمن نفسه ضد نيمار بشرط غريب

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:20 ص
برشلونة يؤمن نفسه ضد نيمار بشرط غريب
نيمار
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن صفقة إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي تقترب من نهايتها.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مستوى نيمار هو أكثر شئ يهم جماهير وإدارة برشلونة لكن انخفاض مستوى نيمار في باريس سان جيرمان وضع الشك حوله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة لا تريد المخاطرة وعقد صفقة كبيرة دون التأكد من أن مستوى وآداء نيمار سيكون على نفس المستوى الذي عليه عندما رحل إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لوضع بند في عقد صفقة إعادة نيمار يتضمن جزءًا ماليًا يصرف للاعب بناءً على مستواه وتأثيره مع برشلونة وذلك للتأكد من أن نيمار سيبذل قصارى جهده مع البرسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عودة نيمار إلى برشلونة ستكون من المحتمل أن تكون بصفقة مالية بحتة أو بصفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي أو صامويل أومتيتي.

ورحل نيمار البالغ من العمر 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ تعاقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي وهي 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن نيمار انضم إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في 2013 وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي