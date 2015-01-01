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خبير اقتصادي: رغم المشاكل مصر تسير على الطريق الصحيح

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:21 ص
خبير اقتصادي: رغم المشاكل مصر تسير على الطريق الصحيح
الدكتور عبدالمنعم السيد
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن مصر حاليا على الطريق الصحيح على الرغم من وجود مشاكل وبعض السلبيات.

وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن مصر حاليا متأخرة، ولكن على الأقل تسير على الطريق الصحيح وليس الخطأ.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر حققت معدل نمو 5.5%، ومتوقع أن يصل إلى 6%، بالإضافة إلى الوصول إلى ارتفاع قوي للتصنيف الائتماني، ومع نهاية 2019 سوف تصل إلى استثمارات بحجم 10 مليار دولار.
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