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أمل مبدي تطالب المشاهير بدعم المبادرات الإيجابية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:14 ص
أمل مبدي تطالب المشاهير بدعم المبادرات الإيجابية
المهندسة أمل مبدى
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نعيم يوسف
 
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قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إنها تركز على دعم المشاهير للحملات التي تقوم بها لأن هناك الملايين الذين يتابعونهم.

وطالبت "مبدي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، الفنانين والرياضيين والمشاهير، وأعضاء مجلس النواب بتبني حملات إيجابية لدعم المجتمع.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، كل شخص يضع على صفحته أنه يدعم التوحد، أو أنه ضد التنمر، أو أي شيء إيجابي.
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