أمل مبدي تطالب المشاهير بدعم المبادرات الإيجابية
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:14 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إنها تركز على دعم المشاهير للحملات التي تقوم بها لأن هناك الملايين الذين يتابعونهم.
وطالبت "مبدي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، الفنانين والرياضيين والمشاهير، وأعضاء مجلس النواب بتبني حملات إيجابية لدعم المجتمع.
وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، كل شخص يضع على صفحته أنه يدعم التوحد، أو أنه ضد التنمر، أو أي شيء إيجابي.
وطالبت "مبدي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، الفنانين والرياضيين والمشاهير، وأعضاء مجلس النواب بتبني حملات إيجابية لدعم المجتمع.
وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، كل شخص يضع على صفحته أنه يدعم التوحد، أو أنه ضد التنمر، أو أي شيء إيجابي.
Advertisements
المزيد عن: مصر ذوي الإعاقة توك شو أخبار
- غدا.. إنطلاق بطولة كأس مصر للتنس الأرضي لذوي الإعاقة الذهنية
- اليوم .. البطولة التنشيطية الأولي للبولينج لذوي الذعاقة الذهنية
- اتحاد الإعاقات الذهنية يرد على الشائعات ببيان هام
- كنده علوش تشارك في تكريم أبطال ذوي الإعاقة الذهنية في احتفالية الاتحاد المصري (صور)
- كنده علوش تشارك في تكريم أبطال ذوي الإعاقة الذهنية (صور)
- أمل مبدي تفوز برئاسة الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية
- اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
- "الرياضي للإعاقات الذهنية": مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" رسالة للمجتمع
- أمل مبدي عن المساواة بين الأبطال الأولمبيين والبارالمبين في المكافآت: خطوة تأخرت كثيرًا
- أمل مبدي في هونج كونج لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية