موعد مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش الكاميرون بث مباشر



يخوض المنتخب الكاميروني بطل النسخة الماضية من كأس امم افريقيا مواجهته الاخيرة في دور المجموعات حينما يلاقي نظيره منتخب بنين وذلك لحساب مباريات الجولة ال

ثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من كان 2019 المقام على أرض الكنانة.





ويحتل المنتخب الكاميروني الصدارة برصيد أربعة نقاط جمعها رفقاء أونانا بالفوز في الجولة الأولى على منتنخب غينيا الإستوائية بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يسقطوا في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية ضد المنتخب الغاني.





في المقابل يحتل المنتخب البينيني المركز الثاني برصيد نقطتين حيث أفتتحوا مبارياتهم بالتعادل مع البلاك ستارز منتخب غانا بهدفين لكلاً منهما قبل أن يكرروا ذات النتيجة مع غينيا الإستوائية هذه المرة سلبياً بدون اهداف.





ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 beIN SPORTS HD MAX 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي التونسي صادق السالمي ويساعده عطية مساعد ويامن ملولشي وحكم رابع هيثم قيراط.