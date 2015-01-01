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باحث: مصر لها تجربة رائدة في الحرب على الإرهاب في التسعينيات

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:04 ص
باحث: مصر لها تجربة رائدة في الحرب على الإرهاب في التسعينيات
منير أديب
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نعيم يوسف
 
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قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مصر لها تجربة رائدة في الحرب على الإرهاب في التسعينات، ونجحت فيها، وتم تفكيك هذه الخلايا وصناعة مراجعات فكرية عاد فيها المئات ممن اعتقنوا هذا الفكر.

وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه من ثمار هذه المراجعات عودة شخص مثل الدكتور ناجح إبراهيم.

ولفت الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أنه تم عمل مراجعات فكرية وفقهية، موضحا أن مصر تعاملت بشكل أمني وعسكري مع الخلايا التي تحمل السلاح، وتقديم م تورطوا في الدماء للمحاكمة، ومن آمن بالمراجعات الفكرية فإن الدولة نجحت في التعامل معه.

وأشار إلى أن الإرهاب اتخذ أشكالا جديدة، وأصبح له أبعاد إقليمية، ولكن مصر نجحت في التعامل مع هذا الشكل الجديد.
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