حسين الجسمي يحقق أمنية طفلة مغربية (فيديو وصور)

حقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أمنية طفلة مغربية، في ختام مهرجان "موازين" الغنائي.





وقابل "الجسمي" الطفلة في غرفته الخاصة قبل بدء الحفل الفني، بناء على رغبتها، وشارك جمهوره فيديو لهما سويا، عبر حسابه على موقع "تويتر".





ويظهر حسين الجسمي في الفيديو، وهو يغني مع الطفلة التي تدعى سجى نظمي، بعدما طلبت منه أداء أغنية "والله ما يسوى" معه، ثم غنيا سويا أغنيته الشهيرة "وبحبك وحشتيني".





ولفت حسين الجسمي في نهاية الفيديو إلى أن الطفلة مريضة، إذ تمنى لها الشفاء، وعلق الجسمي على الفيديو، قائلا: "إهداء إلى البطلة سجى، من القلب".





وقبل نشره للفيديو، شارك حسين الجسمي بعض صوره مع الطفلة سجى، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "بهدف تحقيق أمنيتها، التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعا مفاجآتها بالحفل الليلة. من عيوني يا سجى".





أسدل الستار على الدورة الـ 18 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، السبت، بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية كان أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.



