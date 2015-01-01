نصر سالم: لم يتمزق النسيج الوطني رغم الهجمات الإرهابية
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:57 ص
نعيم يوشف
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قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن مصر تعرضت للكثير من الهجمات الإرهابية ولكن نسيجها الوطني لم يتمزق، ولم تحقق هذه الهجمات أهدافها.
وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه لم يتم التفريط في ذرة رمل من التراب الوطني.
وشدد الخبير العسكري،على أن ما يحدث في المنطقة ومصر هدفه هو تمزيق وتقسيم الدولة الوطنية إلى دويلات صغيرة.
وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه لم يتم التفريط في ذرة رمل من التراب الوطني.
وشدد الخبير العسكري،على أن ما يحدث في المنطقة ومصر هدفه هو تمزيق وتقسيم الدولة الوطنية إلى دويلات صغيرة.
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