أحمد موسى: قناة "بي إن سبورت" تهاجم محمد صلاح لهذا السبب



وأضاف "موسى"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القناة شنت هجوما شديدًا على منتخب مصر، ومحمد صلاح.



وشدد على أن الدولة ممثلة في قناة "تايم سبورت" دخلت المجال الرياضي، لافتا إلى أن "بي إن سبورت"، تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أعداء محمد صلاح هم أعداء الوطن، وقناة "بي إن سبورت" تهاجمه بشدة لأنه رفض التسجيل معهم.