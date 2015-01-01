أحمد موسى: قناة "بي إن سبورت" تهاجم محمد صلاح لهذا السبب
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:51 ص
نعيم يوسف
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أعداء محمد صلاح هم أعداء الوطن، وقناة "بي إن سبورت" تهاجمه بشدة لأنه رفض التسجيل معهم.
وأضاف "موسى"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القناة شنت هجوما شديدًا على منتخب مصر، ومحمد صلاح.
وشدد على أن الدولة ممثلة في قناة "تايم سبورت" دخلت المجال الرياضي، لافتا إلى أن "بي إن سبورت"، تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.
وأضاف "موسى"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القناة شنت هجوما شديدًا على منتخب مصر، ومحمد صلاح.
وشدد على أن الدولة ممثلة في قناة "تايم سبورت" دخلت المجال الرياضي، لافتا إلى أن "بي إن سبورت"، تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.
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