نيمار يقرر عدم العودة إلى باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لا يرغب العودة إلى ناديه الفرنسي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية تواجد نيمار في الوقت الحالي في البرازيل من أجل متابعة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019 واستكمال تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق البطولة.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أبلغ إدارة باريس سان جيرمان عدم رغبته في العودة إليه في الموسم المقبل مؤكدا رغبته في الرحيل إلى برشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة نيمار في السفر من البرازيل إلى برشلونة مباشرة لإتمام عودته إلى البرسا وعدم المشاركة مع PSG في تحضيراته في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار سيواصل تعافيه من الإصابة والتأهيل للموسم المقبل مع ريكاردو روزا المعد البدني للمنتخب البرازيلي دون العودة إلى باريس سان جيرمان في الفترة الحالية.





يُذكر أن نيمار انضم إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية في 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا قبل أن يعلن رغبته في العودة في الصيف الحالي.