زين عبيد نجم "The voice kids" يخسر 30 كيلو من وزنه! (صور)





قرر زين عبيد نجم "ذا فويس كيدز"، انقاص وزنه بسبب تعرضه للتنمر منذ بدايات نجوميته التي حصل عليها أثناء مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الأشهر في العالم العربي.





وخضع عبيد، لعمليّة تكميم المعدة رغم صغر سنّه بهدف إنقاص وزنه، حيث صرح بأنه فقد 30 كيلو من وزنه.





ولفت الانتباه إلى أن عمره حاليًا 16 عامًا، مشيرًا إلى أنه فكر كثيرًا قبل الخضوع للعملية، وتأكد لديه أنه ليس لديها أي آثار جانبية.











