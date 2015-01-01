اجتماع طارئ بين زيدان وإدارة الملكي من أجل بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يطمح في التعاقد مع لاعب من طراز النخبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد وتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن برنامج خوجونيس المذاع عبر فضائية لاسيكستا بأن زيدان الذي صنع تاريخا مع ريال مدريد كلاعب قبل أن يكون مديراً فنياً طلب من فلورنتينيو بيريز رئيس النادي التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد البرنامج الإسباني أن زيدان وفلورنتينو وخوسيه أنخيل سانشيز اجتمعوا بالفعل من أجل النقاش حول التعاقد مع بوجبا، حيث أن الصفقة ستتضمن رحيل العديد من اللاعبين من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا يعتبر الأولوية والصفقة الأهم لريال مدريد هذا الصيف، حيث يعتبره زيدان مهمًا جدًا لصفوف الميرينجي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع كلا من البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي والفرنسي فيرلاند ميندي من أولمبيك ليون والبرازيلي رودريجو جويس من سانتوس والياباني تاكسافيكو كوبو من إف سي طوكيو.