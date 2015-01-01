باحث اقتصادي: جهود تاريخية وغير مسبوقة لمحاربة الفساد في الفترة الأخيرة
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:38 ص
نعيم يوسف
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت جهود تاريخية وغير مسبوقة لمحاربة الفساد في مصر، وهناك تنسيق مشترك بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم تطبيقها على مرحلتين، الأولى من 2014، وحتى 2018، وهذه نجحت في 99% من أهدافها، والمرحلة الثانية من 2018 وحتى 2022، وستكون مصر حققت الكثير من أهدافها في محاربة الفساد.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن بعض قضايا الفساد يشترك فيها القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن أحد القضايا في محافظة الإسماعيلية استطاعت عصابة من عدد من الأفراد الاستيلاء على 13 مليار من أموال التموين.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم تطبيقها على مرحلتين، الأولى من 2014، وحتى 2018، وهذه نجحت في 99% من أهدافها، والمرحلة الثانية من 2018 وحتى 2022، وستكون مصر حققت الكثير من أهدافها في محاربة الفساد.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن بعض قضايا الفساد يشترك فيها القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن أحد القضايا في محافظة الإسماعيلية استطاعت عصابة من عدد من الأفراد الاستيلاء على 13 مليار من أموال التموين.
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