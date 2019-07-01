الإعلان التشويقي الأول لفيلم "Jumanji 2" (فيديو)

نشر الشركة المنتجة لـ "Jumanji" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم.





وقرر القائمون على الفيلم عرض في أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل.





الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.





ويشارك فى بطولة Jumanji 2 عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.







