الإعلان التشويقي الأول لفيلم "Jumanji 2" (فيديو)
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:32 ص
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نشر الشركة المنتجة لـ "Jumanji" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم.
وقرر القائمون على الفيلم عرض في أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل.
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.
ويشارك فى بطولة Jumanji 2 عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.
Everything you know about Jumanji is about to change… 🎮 Watch the trailer for #JUMANJI: The Next Level now and see it in theaters this Christmas! 🐒🎉 pic.twitter.com/aorKwfVUXR— Jumanji: The Next Level (@jumanjimovie) July 1, 2019
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