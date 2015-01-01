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مساعد وزير الداخلية الأسبق: مبنى الجوازات الجديد له دلالات حضارية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:40 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: مبنى الجوازات الجديد له دلالات حضارية
اللواء محمود الرشيدي
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية سباقة في تحقيق التطوير في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن مبنى منظومة الجوازات الجديدة والهجرة الجديد له مدلولات حضارية تتمثل في قيمة وقامة المبنى.

وأضاف "الرشيدي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المواطنين والمستثمرين والسياح كانوا يعانون من الوصول إلى وسط البلد في التحرير لكي يصلوا للمبنى القديم.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المبنى الجديد سيسهل على المصريين والأجانب إنهاء أوراقهم من خلال شباك واحد، بدلا من التردد على أكثر من شباك.
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