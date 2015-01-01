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مطران المنوفية يدشن معمودية كنيسة العذراء والشهيد سمعان الإخميمي في "بمم"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:16 ص
مطران المنوفية يدشن معمودية كنيسة العذراء والشهيد سمعان الإخميمي في بمم
نيافة الأنبا بنيامين - مطران المنوفية
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حازم رفعت
 
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ترأس نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية وتوابعها، أمس الاثنين، القداس الالهى في  كنيسة السيدة العذراء والشهيد سمعان الإخميمي بقرية بمم، مركز تلا التابعة لإيبارشية المنوفية للاقباط الارثوذكس، وذلك في ذكرى وصول رفات القديس سمعان الإخميمي إلى الكنيسة ذاتها. 

وفي الإطار ذاته دشن نيافته المعمودية بالكنيسة الجديدة على اسم القديس سمعان الإخميمي.

شارك فى القداس الالهى لفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب القرية..
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