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نجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:15 ص
نجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال
ريال مدريد
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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن آرسنال الإنجليزي يفاوض ريال مدريد بشكل جدي لضم نجمه لوكاس فاسكيز لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير موافقة إدارة الملكي على فاسكيز إلى آرسنال مقابل 30 مليون يورو فقط.

وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي كان يأمل في الحصول علي 40 مليون يورو للتخلص من فاسكيز الذي تألق كثيراً في ريال مدريد وخصوصاً تحت قيادة زيدان الأولى.

وكشفت التقارير بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من عدد من لاعيبيه الموجودين في قائمه الراحلين في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن ريال مدريد استغنى عن نجم وسط الفريق ماركوس يورينتي لصالح أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو.
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