ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم آياكس يقترب من ريال مدريد

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:51 ص
نجم آياكس يقترب من ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني جدد اتصالاته مع مسئولي آياكس أمستردام الهولندي لضم دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس في الصيف الحالي.

وأفادت الصحف الإسبانية بأن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 55 إلى 60 مليون يورو إذا وافق آياكس على تفاوض الملكي مع دي بيك حول البنود الشخصية.

وأكدت الصحف الإسبانية أن الصفقة متوقفة على بيع الرباعي خيمس رودريجيز وماتيو كوفاسيتش وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز رسميًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي