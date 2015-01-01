نجم آياكس يقترب من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني جدد اتصالاته مع مسئولي آياكس أمستردام الهولندي لضم دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس في الصيف الحالي.





وأفادت الصحف الإسبانية بأن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 55 إلى 60 مليون يورو إذا وافق آياكس على تفاوض الملكي مع دي بيك حول البنود الشخصية.





وأكدت الصحف الإسبانية أن الصفقة متوقفة على بيع الرباعي خيمس رودريجيز وماتيو كوفاسيتش وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز رسميًا.