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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:14 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد
إسعاف - صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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أصيب ٥ أشخاص، منذ قليل، في حادث سير بمدبنة باريس ومشاجرة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
تلقي،مدير امن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم،اخطارًا،يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة باريس، مما أسفر عن إصابة كل من سهام محمود محمد31 سنة وأحمد صفاء الدين 23 سنة ومحمد خليل محمد 20 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما ورد إخطار يفيد بإصابة كل من أحمد. ع. ف 23، إسامة. ك. م21 سنة بجروح وكدمات متفرقة في مشاجرة بمدينة الخارجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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