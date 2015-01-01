موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الأربعاء 3 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش البرازيل بث مباشر



يلتقي منتخب الأرجنتين مع منافسه منتخب البرازيل، وذلك يوم الأربعاء 3 يوليو في الساعة الثانية والنصف صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منا

فسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.





وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل في الدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناة بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.





وكان قد نجح منتخب البرازيل في التأهل لدور النصف نهائي، بعد الاطاحة بمنتخب الباراجواي من ربع نهائي البطولة عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بينما صعد منتخب الارجنتين على حساب منتخب فنزويلا، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.





ويسعى التانجو لتحقيق لقب كوبا أمريكا، خاصة بعد خسارة اللقب في النسختين الماضيتين في الدور النهائي أمام منتخب تشيلي عن طريق ركلات الترجيح.