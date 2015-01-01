المقابل المادي يهدد إتمام صفقة الأهلي المنتظرة
يبدو أن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سيدخلا صراعا شديدا مع بعض الأندية سواء المحلية أو على مستوى القارة، بسبب المغالاة المادية للحصول على صفقات جديدة خلال الموسم الجديد.
وباتت صفقة أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، مهددة بالفشل بسبب عدم الاتفاق المادي بين الناديين.
وكان الأهلي، أرسل عرضا بقيمة 750 ألف دولار للحصول على عقد اللاعب بصفة نهائية، إلا أن إدارة ناديه طالبت بالحصول على مليون و200 ألف دولار مقابل رحيله.
وفضل مسؤولي الأهلي، تأجيل المفاوضات للتعاقد مع اللاعب حاليا، خاصة أن القيمة المادية مبالغ فيها رغم رغبة ديانج، بارتداء النادي القاهري في الصيف المقبل.
ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوراجياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.