المقابل المادي يهدد إتمام صفقة الأهلي المنتظرة

يبدو أن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سيدخلا صراعا شديدا مع بعض الأندية سواء المحلية أو على مستوى القارة، بسبب المغالاة المادية للحصول على صفقات جديدة خلال الموسم الجديد.





وباتت صفقة أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، مهددة بالفشل بسبب عدم الاتفاق المادي بين الناديين.



