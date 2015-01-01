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كيم كارداشيان ترضخ لضغوط اليابانيين.. وتتخلى عن "الكيمونو"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:00 ص
كيم كارداشيان ترضخ لضغوط اليابانيين.. وتتخلى عن الكيمونو
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وكالات
 
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بعد الضغوط التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاسم الذي أطلقته على علامتها التجارية الجديدة الخاصة بالملابس الداخلية، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان استجابتها بتغيير الاسم.

وكانت كيم كارداشيان قد أعلنت عن خط جديد ستطلقه للملابس الداخلية باسم "كيمونو سولوشن وير" علما أن "كيمونو" هو الاسم الذي يطلق على الرداء الياباني التقليدي.

وما أن أعلنت كارداشيان عن الاسم حتى انهالت الانتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في اليابان، والتي اعتبرت أنها "محاولة لاستغلال الثوب الياباني التقليدي، وإهانة لتراثه" الذي يعود لقرون مضت، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وقالت كارداشيان على حسابها في تويتر إن "علاماتها التجارية ومنتجاتها تتميز بحصريتها وتنوعها من البداية"، مضيفة "بعد تفكير وتدبر، سأطلق اسما جديد لعلامتي التجارية الجديدة، وهو (سولوشن وير). سوف أتفاعل معكم مجددا قريبا".

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