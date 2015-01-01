كيم كارداشيان ترضخ لضغوط اليابانيين.. وتتخلى عن "الكيمونو"
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:00 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
بعد الضغوط التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاسم الذي أطلقته على علامتها التجارية الجديدة الخاصة بالملابس الداخلية، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان استجابتها بتغيير الاسم.
وكانت كيم كارداشيان قد أعلنت عن خط جديد ستطلقه للملابس الداخلية باسم "كيمونو سولوشن وير" علما أن "كيمونو" هو الاسم الذي يطلق على الرداء الياباني التقليدي.
وما أن أعلنت كارداشيان عن الاسم حتى انهالت الانتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في اليابان، والتي اعتبرت أنها "محاولة لاستغلال الثوب الياباني التقليدي، وإهانة لتراثه" الذي يعود لقرون مضت، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".
وقالت كارداشيان على حسابها في تويتر إن "علاماتها التجارية ومنتجاتها تتميز بحصريتها وتنوعها من البداية"، مضيفة "بعد تفكير وتدبر، سأطلق اسما جديد لعلامتي التجارية الجديدة، وهو (سولوشن وير). سوف أتفاعل معكم مجددا قريبا".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- كيم كارداشيان تتلقى هدية ثمينة من كانييه ويست
- كيم كارداشيان تنشر صورة مثيرة لها
- دينا ترتدي "الكيمونو".. وتعلق :عرفت اليابانيين بيمشوا المشيه بتاعتهم ليه
- كيم كارداشيان تتحول لقطع حلوى (فيديو)
- بعيدًا عن الأناقة.. كيم كارداشيان في إطلالة صادمة (صورة)
- تداول صورة مثيرة لكيم كارداشيان kim kardashian
- مايا دياب تعلق على صورة كيم كارداشيان.. وتصفها بـ"القاتلة"
- يابانيون للنجمة كارداشيان: "الكيمونو ليس ملابس داخلية"