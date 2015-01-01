الجبلاية تنتظر مكافأت الكاف بعد التأهل الإفريقي

ينتظر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بقيمة 300 ألف دولار، خلال الساعات المقبلة.





ويأتي حصول الجبلاية، على المكافأت عقب تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية.



