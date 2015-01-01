أمونيكي يكشف أسباب الخسارة من الجزائر

‎أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا على أن فريقه لعب مباراة متميزة لكنه لم يحسن استغلال الفرص التي اتيحت له.





وأضاف: على النقيض استغل الفريق الجزائري الفرص التي اتيحت له واستطاع إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول في الشوط الثاني حاولنا كثيرا وكنا الأفضل لكننا واصلنا اكإهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.





وكان المنتخب الجزائري قد فاز في المباراة الختامية للمجموعة الثالثة على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة ليتربع على قمة المحموعة برصيد ٩ نقاط بليه منتخب السنغال برصيد ٦ نقاط ومنتخب كينيا بثلاث نقاط وتنزانيا رابعا بلا رصيد من النقاط.‎