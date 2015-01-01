ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمونيكي يكشف أسباب الخسارة من الجزائر

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:09 ص
أمونيكي يكشف أسباب الخسارة من الجزائر
أمونيكي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

‎أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا على أن فريقه لعب مباراة متميزة لكنه لم يحسن استغلال الفرص التي اتيحت له.


وأضاف: على النقيض استغل الفريق الجزائري الفرص التي اتيحت له واستطاع إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول في الشوط الثاني حاولنا كثيرا وكنا الأفضل لكننا واصلنا اكإهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.


وكان المنتخب الجزائري قد فاز في المباراة الختامية للمجموعة الثالثة على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة ليتربع على قمة المحموعة برصيد ٩ نقاط بليه منتخب السنغال برصيد ٦ نقاط ومنتخب كينيا بثلاث نقاط وتنزانيا رابعا بلا رصيد من النقاط.‎

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي