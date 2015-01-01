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اليوم.. عرض "Spider-Man: Far From Home" في سينمات العالم

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:30 ص
اليوم.. عرض Spider-Man: Far From Home في سينمات العالم
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تستقبل دور العرض السينمائي، في الولايات المتحدة الأمريكية فيلم Spider-Man: Far From Home ابتداءً من غدا الثلاثاء.

وتبدأ دور العرض حول العالم في استقبال الفيلم حتى 11 يوليو وقدرت عدد شاشات عرض الفيلم حول العالم إ 4 ألف و350 شاشة عرض.

الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

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