عاجل.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مروع على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق "بورسعيد - الاسماعيلية".



وقال أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن حادث تصادم وقع لسيارة ملاكى بالرصيف؛ أدى إلى انقلاب السيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".



وأكد جابر، أن الحادث أسفر عن وفاه محمد عبده ابراهيم 59 سنة، وإصابة كلا من: سامي محمد أبو الرفاعي 36 سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج، أيمن رمضان محمد 50 سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد السيد حسن 36 سنة - كسر بالقدم اليمني، عبده عبده دوريه 36 سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج



وأوضح مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، أن الاسعاف قام بنقل جميع المصابين والجثة إلى مستشفى المبرة، كما قام الفريق الطبى بالتعامل مع المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العام.