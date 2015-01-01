العد التنازلي بدأ لصفقة برشلونة الجديدة

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيعلن عن ضم جريزمان هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي وأن ضم اللاعب لا يعني التخلي عن عملية نيمار.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيعلن عن ضم جريزمان هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي وأن ضم اللاعب لا يعني التخلي عن عملية نيمار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رهان البارسا على كلا من جريزمان ونيمار كبير للغاية وسيظهر علاماته في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رهان البارسا على كلا من جريزمان ونيمار كبير للغاية وسيظهر علاماته في الأيام القليلة المقبلة.