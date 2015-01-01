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العد التنازلي بدأ لصفقة برشلونة الجديدة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:05 ص
العد التنازلي بدأ لصفقة برشلونة الجديدة
برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن العد التنازلي بدأ بالنسبة لإدارة برشلونة، حيث يستطيع كسر عقد الفرنسي جريزمان نجم أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيعلن عن ضم جريزمان هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي وأن ضم اللاعب لا يعني التخلي عن عملية نيمار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رهان البارسا على كلا من جريزمان ونيمار كبير للغاية وسيظهر علاماته في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تعاقد برشلونة مع جريزمان والعرض التقديمي للاعب بقميص البرسا يمكن أن يكون في يومي 8 و10 يوليو الجاري على الترتيب.
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