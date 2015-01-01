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خالد صديق يكشف خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة: تكلفتها 350 مليار جنيه

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:13 ص
خالد صديق يكشف خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة: تكلفتها 350 مليار جنيه
المهندس خالد صديق
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه في نهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة.

وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News، الفضائية، أن هذه المناطق مثل المناطق المعرضة للتهديد مثل سقوط صخرة أو سيل، لافتا إلى أن هناك أنواع أخرى من المساكن غير الآمنة، مثل السكن الغير ملائم، مثل من يعيشون في العشش، والسكن الخطر على الصحة مثل من يعيشون في المناطق الملوثة صحيا، وأيضا من يعيشون في حيازات غير آمنة، مثل من يبنون على أراضي ليست ملكهم.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم القضاء على جميع المناطق الغير آمنة بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أنه في 2030 هناك تصور واسع وشامل للقضاء على المساكن الغير مخططة، لافتا إلى أنها آمنة، ولكنها في مستوى حياة منخفض، مثل عدم وجود شبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء، وأن 40% من المدن العمرانية في مصر غير مخططة، على مساحة 160 ألف فدان، لافتا إلى أنها سوف تتكلف 350 مليار جنيها على مدار 10 سنين.
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المزيد عن: مصر صندوق تطوير العشوائيات خالد صديق الرئيس
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