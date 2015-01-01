متخصص بالشأن الليبي: هذا ما قد تفعله تركيا للتدخل في طرابلس
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:54 ص
نعيم يوسف
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قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن الاستخبارات الليبية لديها مخاوف من أن تقوك تركيا بتحريك الجماعات الإرهابية التي أدخلتها إلى ليبيا، لكي تقوم بعمليات إرهابية ضد بعض المباني والمصالح التركي لكي تجد تركيا ذريعة لها للتدخل في ليبيا.
وأضاف "حتيتة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنهم قد يجعلون هذه التنظيمات تقوم بتفجيرات ضد مطاعم أو مصالح تركية، وتقول تركيا إنها تتدخل لحماية مصالحها.
ولفت المتخصص في الشأن الليبي، إلى أن جماعة الإخوان قاموا بتصفية أسرى الحرب في الغريان، ويجب إعلان هذه التقارير للمجتمع الدولي.
وشدد على أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقى في قمة العشرين مع الرئيسين الروسي، والأمريكي، وأكد لهما أنه لا يمكن السكوت على ما يحدث.
وأضاف "حتيتة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنهم قد يجعلون هذه التنظيمات تقوم بتفجيرات ضد مطاعم أو مصالح تركية، وتقول تركيا إنها تتدخل لحماية مصالحها.
ولفت المتخصص في الشأن الليبي، إلى أن جماعة الإخوان قاموا بتصفية أسرى الحرب في الغريان، ويجب إعلان هذه التقارير للمجتمع الدولي.
وشدد على أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقى في قمة العشرين مع الرئيسين الروسي، والأمريكي، وأكد لهما أنه لا يمكن السكوت على ما يحدث.
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