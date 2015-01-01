"حسب الله" يشارك مواطني الدقهلية في احتفالات ثورة 30 يونيو.. ويفتتح مقرا جديدا للحرية المصري (صور)

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شارك الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب مع قيادات وكوارد الحزب وجماهير محافظة الدقهلية احتفالات الحزب بثورة ٣٠ يونيو كما تم افتتاح مقر جديد للحزب بمركز ومدينة نبروه بالدقهلية،، وذلك بحضور النائب إيهاب السلاب عضو الهيئة العليا للحزب والدكتور احمد عبية امين محافظة الدقهلية وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للشعب المصرى الذى يواصل احتفالاته بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر على مستوى الجمهورية بثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 مؤكدا ان المصريين لايمكن ان ينسوا ابدا هذا اليوم التاريخى لانهم هم الذين صنعوه فهذه الثورة من صناعة هذا الشعب العظيم الذى أعلن رفضه وبشكل قاطع لحكم دولة المرشد واستجابت القوات المسلحة المصرية الباسلة لمطلبه وحمت ثورته.



وقال حسب الله إن الشعب المصرى بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله أكد فيها ان مصر بلد التعايش السلمى بين جميع الأديان ولايمكن ان يسمح شعبها ابدا بحكم الفاشية الدينية التى لاتعرف سوى لغة الارهاب والقتل وسفك دماء الأبرياء ولذلك خرج بالملايين مرددا بأعلى صوته فى كل ميدان وشارع وامام المنازل على مستوى الجمهورية "يسقط يسقط يسقط حكم المرشد".





ووجه حسب الله التحية لقيادات واعضاء وكوادر وشباب الحزب بمحافظة الدقهلية بقيادة الدكتور أحمد عبية الامين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة الدقهلية على دورهم الايجابى والتفاعل مع الجماهير وتنظيم العديد من القوافل الصحية والمبادرات الاجتماعية لخدمة اهالى وجماهير الدقهلية