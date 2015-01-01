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بعد رحيل عزت أبو عوف.. تعرف على أشهر أغاني "الفور إم"! (فيديو)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:49 ص
بعد رحيل عزت أبو عوف.. تعرف على أشهر أغاني الفور إم! (فيديو)
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في غمرة الحزن المخيم على أصدقاء ومحبي وجمهور الفنان العربي المصري عزت أبو عوف، الذي وافته المنية صباح 1 يوليو 2019، يتذكر جيل عربي كامل فرقة "الفور إم" العلامة الفارقة في شهرته.

وأسس الفنان الراحل، عزت أبو عوف، في نهاية سبعينيات القرن الماضي، مع شقيقاته الأربع مها ومنى ومنال وميرفت، فرقة "الفور إم" التي اشتهرت بداية بتقديم الأغاني التراثية المصرية القديمة بصياغة وتوزيع موسيقي جديدين، مثل "الليلة الكبيرة" و"قولي ولاتخبيش يازين" وغيرها من الموروث المصري الأصيل.

ومع النجاحات الجماهيرية الواسعة، التي لاقتها فرقة "الفور إم"، وخاصة في أوساط الجيل الشاب، بدأت بإصدار ألبوماتها الواحد تلو الآخر حتى وصل عددها إلى 8 وهي: "الليلة الكبيرة" و"جنون الديسكو" و"ليالي زمان" و"دبدوبة التخينة" و"مغنواتي" و"لا عجبك كده ولا كده" و"خلي الستارة" و"متغربين"

كما قامت فرقة "الفور إم" بجولة فنية قدمت فيها أعمالها في أنحاء الوطن العربي.

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