رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الوكرة القطري
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:45 ص
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أعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع محمد عرفه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع اللاعب مساء أمس على عقود انتقاله، في حضور تامر النحاس وأحمد عجايز وعبدالله عبدالهادي وكلاء اللاعب، ورئيس النادي لمدة موسمين.
وكان عرفه، مطمعا لعدد من الأندية على رأسها نادي الزمالك، حيث مثل اللاعب منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، إلا أن زعيم الثغر نجح في خطف خدماته لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
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