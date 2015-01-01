رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الوكرة القطري

أعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع محمد عرفه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووقع اللاعب مساء أمس على عقود انتقاله، في حضور تامر النحاس وأحمد عجايز وعبدالله عبدالهادي وكلاء اللاعب، ورئيس النادي لمدة موسمين.



