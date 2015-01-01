خبير اقتصادي يعلق على وضع مصر حتى 2013: "كنا في الحضيض"
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:19 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الاضطرابات التي عاشتها مصر في الفترة من 2011، وحتى 2013، أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي داخل الدولة المصرية.
وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الاحتياطي النقدي وصل لأقل معدل له، ووصل معدل البطالة إلى 13.5%، وكان معدل الاستثمار في مصر بالسالب "يعني معندناش استثمار".
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه كان هناك فجوة مالية، وكانت مصر تحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وكان التصنيف الائتماني منخفض جدًا حتى 2013، معقبا: "كنا في الحضيض".
ولفت إلى أنه كان هناك سيطرة من تركيا ودول عربية على الاقتصاد المصري، من خلال اتفاقيات تسمح بمرور المنتجات التركية دون رسوم، وتم إلغاؤها في 2014.
وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الاحتياطي النقدي وصل لأقل معدل له، ووصل معدل البطالة إلى 13.5%، وكان معدل الاستثمار في مصر بالسالب "يعني معندناش استثمار".
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه كان هناك فجوة مالية، وكانت مصر تحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وكان التصنيف الائتماني منخفض جدًا حتى 2013، معقبا: "كنا في الحضيض".
ولفت إلى أنه كان هناك سيطرة من تركيا ودول عربية على الاقتصاد المصري، من خلال اتفاقيات تسمح بمرور المنتجات التركية دون رسوم، وتم إلغاؤها في 2014.
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