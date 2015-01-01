الأولى تعليم فني بالدقهلية لـ"الفجر": الحمد لله حققت حلمي ودروس التقوية بالمدرسة السبب في نجاحي

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قالت فاطمة محمد الشحات، الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية: "الحمد لله حققت حلمي بالوصول لكلية الهندسة".



وأشارت ابنة قرية الصلاحات بمحافظة الدقهلية إلى انها عاشقة للقراءة والرسم، وأنها كانت تستذكر دروسها من 5 إلى 6 ساعات واعتمدت على دروس التقوية بالمدرسة في المواد التي كانت لا تتمكن من استذكارها جيدا.



وناشدت الطالبة وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالتعليم الفني لأنه منتج ويحتاج إلى زيادة اهتمام ليواكب العصر.



وشددت الطالبة عي أن مثلها الاعلى والدها ووالدتها لشجعيعهما لها، مشيرة إلى أن شقيقها طالب بمعهد البصريات وكان يساعدها في استذكار دروسها ولها شقيقتها الصغرى بالصف الرابع الابتدائى.



وأوضحت الطالبة أنها "بمجرد انتهائى من امتحانات الدبلوم قمت بدراسة مواد المعادلة لالتحاق بكلية هندسة قسم كهرباء ولدي طموح لأساعد في تنمية بلادي".



من جهته، أعرب محمد الشحات مهندس زراعى "والد الطالبة فاطمة " عن سعادته بحصول ابنته على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن فاطمه كانت مجتهدة وحصلت على مراكز متقدمة على طوال حياتها الدراسية.