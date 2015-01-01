ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يحقق أمنية طفل بمقابلة محمد هنيدي (فيديو)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:18 ص
تركي آل الشيخ يحقق أمنية طفل بمقابلة محمد هنيدي (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

حقق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أمنية طفل يدعى محمد الزهراني من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقابلة الفنان محمد هنيدي.

وأشاد الإعلامي عمرو أديب، من جانبه خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"  بلفتة المستشار تركي آل الشيخ التي وصفها بالإنسانية. 

ويتواجد النجم محمد هنيدي، في المملكة العربية السعودية لتقديم العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، وذلك ضمن فاعليات معرض "الزمن الجميل".

مسرحية " 3 أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي