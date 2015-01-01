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عبد الغني: غياب هذين النجمين أثر على تونس

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:10 ص
عبد الغني: غياب هذين النجمين أثر على تونس
مجدي عبدالغني
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن غياب كلا من فرجاني ساسي وعلي معلول أثر على آداء منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر. 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مستوى مصر الفني مصر حاليًا لم يزد عن 60% أو 70% وهناك حالة انشقاق في تونس والجهات الفني والإعلام والجمهور التونسي غير راضيين عن منتخبهم".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"غياب علي معلول وفرجاني ساسي عن تونس أثر عليها".
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