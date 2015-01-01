نبيه : أتمنى أن تواجه مصر هذا المنتخب في دور الستة عشر



وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مصر حققت مرادها بالفوز بالعلامة الكاملة وأتمنى الابتعاد عن فرق شمال أفريقيا لأنها تستطيع التعامل معنا جيداً".



وأضاف :"آداء المنتخب سيتحسن بمرور المباريات ولم نواجه منتخب له هوية حتى الآن".



واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يواجه المنتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر".

أعرب أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق عن أمله بأن تواجه مصر منتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.