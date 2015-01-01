موعد مباراة مالي وأنجولا اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش مالي بث مباشر



يلتقي منتخب مالي، مع منافسه منتخب أنجولا يوم الثلاثاء 2 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الإسماعيليه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجمو

عات خلال المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.





وسوف تقام المباراة بين منتخب مالي، ومنتخب أنجولا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.