هكذا نعى عمر خيرت الراحل عزت أبو عوف

نعى الموسيقار عمر خيرت، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي توفي فجر أمس وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق عمر خيرت، على صورة قديمة تجمعه بالفنان الراحل عبر "فيسبوك": قائلًا: "الله يرحم الفنان والصديق عزت أبو عوف.. الجميل صاحب القلب الأبيض.. هتوحشنا".

يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما.