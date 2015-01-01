ننشر صور ضريح السلطان إينال المهدم.. قبته الأثرية "عمرها 5 قرون" والإهمال يضربها

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عدد من الصور لقبة من أعظم قباب "صحراء المماليك"، حيث سجلت عدسة الكاميرا حالة الإهمال التي وصلت إليها، من تساقط لزخارفها، وتهدم أضرحتها من الداخل.





والقبة تخص الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلائي، وهي جزء من مجموعته المعمارية في صحراء المماليك.





وقال عنه ابن إياس إنه كان ملكًا هينًا، لينًا، قليل الأذى، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد توفي السلطان إينال يوم الخميس 15 جمادي الأول سنة 865هـ عن عمر 81 سنة بعد ان تنازل لابنه الشهابي أحمد عن السلطنة ودفن في تربته بالصحراء والتي أعدها له الجمالي يوسف .





وعن وصف القبة يقول، إنها تتكون من حجرة مربعة الشكل بنيت من الحجر المشهر "أي ذو اللونين الأبيض والأحمر"، ولها مدخل واحد بالضلع الجنوبي الغربي وهو من النوع التذكاري "أي البارز" متوج من قمته بعقد مدائني مملوء بالمقرنصات.





ويتقدم المدخل سلم بطرفين يربطهما بسطة، ويتصدر الحجرة محراب عبارة عن حنية بالحائط، والجدران السفلية للحجرة بها نوافذ مستطيلة عليها مصبعات برونزية بالإضافة وبجانب الخزانات والكتبيات، لحفظ الكتب أو المصاحف.





وفوق الحجرة المربعة نجد القبة مرتفعة سامقة، ولكي ينتقل المعماري من الشكل المربع للحجرة التي تحوي الأضرحة إلى الشكل الدائري للقبة يحتاج إلى مناطق انتقال، ومناطق الانتقال لتحويل الشكل المربع إلى مثمن فيسمح بوضع رقبة القبة الدائرية الشكل.





ومناطق الانتقال من الداخل تشبه قبة المؤيد شيخ الشهيرة، على هيئة مثلث معكوس قمته لأسفل وقاعدته لأعلى مملوء بحنايا تبدأ بواحدة وتتدرج في الزيادة، ومن الخارج نجدها على هيئة مكعب مشطوف الزوايا من أعلاه، وبين مناطق الانتقال قندليات "نوافذ ثلاثية" من الجبس المعشق بالزجاج الملون يلي ذلك رقبة القبة وهي أسطوانية الشكل والخوذة من الحجر مزخرفة من خارجها بزخارف على شكل زجزاجي متكرر.





وفي الصور التالية نعرض حالة القبة الضريحية وما وصلت إليه من إهمال، والأضرحة التي تخص السلطان إينال وابنه وقد وصلت إلى حالة من الدمار، والقبة هي جزء من مجموعة السلطان إينال المعمارية الأثرية والتي تقع في بداية المنطقة المعروفة بصحراء المماليك، ويرجع تاريخ بنائها إلى عام 860 هـ - 1456م أي إلى 560 عام مضت.