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خالد صديق: تكلفة مشروعات تطوير السكن غير الآمن بمحافظة القاهرة 11.4 مليار جنيه

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:40 ص
خالد صديق: تكلفة مشروعات تطوير السكن غير الآمن بمحافظة القاهرة 11.4 مليار جنيه
المهندس خالد صديق
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن اجتماعه مع محافظ القاهرة كان في إطار الحفاظ على المشروعات القائمة ومنع ظهور عشوائيات جديدة.

وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News، الفضائية، أنه من ضمن الاستراتيجيات الخاصة بهم هو عمل شركات لتدير كل مشروع، وتلبي احتياجات الناس، وتراعي التزامات المواطنين للحفاظ على المشروع.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع الأسمرات سكن منذ 3 سنوات، و"ماشي زي الساعة"، مشددًا على أنه بحث مع محافظ القاهرة آليات التسكين، لكي لا يأخذ أحد حق شخص أخر، لافتا إلى أن تكلفة تطوير مشروعات الإسكان الغير آمن في القاهرة 11.4 مليار جنيها.
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