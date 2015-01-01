نصف مليار دولار إيرادات "Toy Story 4" حول العالم
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 01:22 ص
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اقترب فيلم "Toy Story" من تحقيق إيرادات بقيمة نصف مليار دولار حول العالم.
الفيلم يدور حول محاولة وودي فى السعي للعثور على الاهتمام الرومانسى ، وهو من إنتاج ديزني وإخراج جوش كولى.
Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين منهم: توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، بونى هانت.
الفيلم من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.
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