تصريحات مثيرة لنجوم الفراعنة بعد الصعود لدور الـ16

أعرب العديد من نجوم المنتخب المصري، عن سعادتهم بتصدر المجموعة الأولى والصعود لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر في القترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليو القادم، وحقق المنتخب القومي العلامة الكاملة بتسع نقاط بعج الفوز في الثلاث مبارايات.





سليمان : سنكون عند حسن ظن الجمهور

أكد وليد سليمان نجم المنتخب عقب الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة في كأس أمم أفريقيا بأنهم سيكونون عند حسن الجمهور.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الحمد لله على تصدرنا المجموعة والآداء سيكون أفضل في المباريات المقبلة طالما الجمهور يساندنا وسيكون هناك انسجام وسنكون عند حسن ظن الجمهور".





علاء : نفكر حالياً في دور الستة عشر

كشف محمود علاء نجم المنتخب عقب الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة في كأس أمم أفريقيا بأنهم يفكرون في مباراة دور الستة عشر.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"صعدنا بالعلامة الكاملة وأتمنى مساندة الجمهور لنا واسعادهم وكل مرحلة لها متطلباتها وحسابتها الخاصة ونخوض كل مباراة بمباراة ونفكر حاليا في مواجهة دور الستة عشر".





مروان محسن : راض عن آدائي ولا التفت لآراء الناس

أعرب مروان محسن نجم المنتخب الوطني عقب الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة في كأس أمم أفريقيا عن رضاه عن مستواه في مباريات البطولة.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"القادم أفضل ونجتهد في التدريبات على الرغم من تعبنا طوال الموسم".

واختتم محسن تصريحاته قائلاً :"أتمنى مساندة الجمهور والوصول للنهائي ولا استمع لآراء الناس وطالما موجود في الملعب فأنا راض عن آدائي".





رمزي : أمامنا وقت لتصليح أخطائنا

أكد هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني عقب الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة في كأس أمم أفريقيا بأنه مازال أمامهم وقت لتصليح أخطائهم.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مباراة صعبة وأوغندا منتخب قوي وقدمنا مباراة كبيرة ولن اتحدث في مستوى أو فنيات والمباراة القامة أصعب وأمامنا وقت لتصليح أخطائنا".