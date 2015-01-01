"هو من اكتشفني".. محمد فؤاد ينهار بالبكاء حزنا على وفاة عزت أبو عوف (فيديو)





انهار المطرب محمد فؤاد، بالبكاء حزنًا على وفاة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف.





وأوضح مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، المذاع على قناة "TEN"، أن الراحل هو من اكتشف موهبته، وكان أخًا وصديقًا.





وأكد: صفحة الراحل بيضاء وزي الفل وشقيقاته مثال للأخلاق، وخسارته اليوم بالنسبة لي كبيرة جدًا".



يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما.



