عاجل.. التحالف: هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية يستهدف مطار أبها





شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فجر الثلاثاء هجوما إرهابيا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية- بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء ، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.





وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.