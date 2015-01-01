تفوق تاريخي للتانجو على البرازيل في كوبا أمريكا



يواجه منتخب الارجنتين منافسه منتخب البرازيل، وذلك يوم الأربعاء في الساعة الثانية والنصف صباحاً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.





ويتفوق منتخب الأرجنتين تاريخيا على منتخب البرازيل، وذلك عبر تاريخ المنتخبين في البطولة، حيث التقيا خلال 32 مباراة في الكوبا.





ونجح التانجو في الفوز خلال 15 مباراة، أي ما يقارب نصف المواجهات، بينما انتصر منتخب البرازيل في 9 مباريات، وتعادل المنتخبين في 8 لقاءات.





ويسعى منتخب البرازيل للإطاحة بمنتخب الأرجنتين من كوبا أمريكا، خاصة أن تلك النسخة من البطولة تقام على أرض السيليساو ووسط جماهيره، ويرغب اللاعبين تعويض إخفاق عام 2014 في كأس العالم بعد الخسارة الكبيرة أمام منتخب المانيا في نصف نهائي كأس العالم على أرض السيليساو.





ويتفوق حاليا المنتخب البرازيلي على التانجو من خلال ميزان القوة على مستوى الأفراد في القائمة وخبرات اللاعبين، حيث يمتلك منتخب الارجنتين بعض اللاعبين الشباب مع بعض الخبرات، بينما يخوض السيليساو بقائمة نارية يغيب عنها نيمار دا سيلفا فقط بسبب الإصابة قبل البطولة.