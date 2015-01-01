فلوكس: رفضت مشاركة جون سينا وجاكي شان في فيلم عالمي من أجل "الممر"
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:43 ص
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كشف الفنان أحمد فلوكس، عن رفضه عرضًا عالميًا للتمثيل مع المصارع جون سينا وجاكي شان أجل فيلم "الممر".
وأكد خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، "أنا رفضت العرض لأني كنت شايف الفيلم بقلبي وحتى ساعتها ابني زعل منى".
فيلم الممر الفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم.
وتدور أحداثه عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.
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