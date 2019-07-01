أول تعليق من جمال بلماضي بعد تصدر المجموعة الثالثة

اكد جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى ان المباراة مع المنتخب التنزانى كانت صعبة الا اننا استطعنا احراز ثلاثة اهداف في الشوط الاول.





واشار بلماضى ان الفريق في الشوك الثانى اضاع العديد من الفرص كانت كفيلة بانهاء المباراة بنتيجة كبيرة الا ان التوفيق غاب عنا في الشوط الثانى.





واضاف المدير الفنى ان اراحه النجوم كانت ضرورية في هذه المباراة من اجل اعطاء الفرصة للبدلاء والذين لايقلوا في المستوى عن الاساسيين لكن مشوار البطولة لازال طويلا وسنحتاج لجميع اللاعبين.





واكد بلماضي الفوز بالثلاث مباريات في المحموعة امر مميز ويعطينا ثقة كبيرة في المباريات بالادوار النهائية والتى بالطبع ستكون أصعب.





واضاف من الصعب ان اجزم ان فريقي سيفوز بالبطولة لكننا لدينا فريق مميز ويلعب كرة جماعية وقادرين على المنافسة للفوز باللقب.





وكان المنتخب الجزائرى قد فاز في المباراة الختامية للمجموعة الثالثة على منتخب تنزانيا بثلاثة اهداف نظيفة ليتربع على قمة المحموعة برصيد ٩ نقاط بليه منتخب السنغال برصيد ٦ نقاط ومنتخب كينيا بثلاث نقاط وتنزانيا رابعا بلا رصيد.